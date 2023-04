A cidade mais alta do Brasil, e um dos destinos mais procurados no Inverno, completa 149 anos no próximo dia 29 de abril. E para celebrar a alegria em fazer parte desta história, o Parque Capivari, em parceria com a 3A Running Sports, vai realizar a 1ª Corrida de Aniversário de Campos do Jordão.

A corrida comemorativa será no dia 01 de maio, às 8h, com corrida de 5Km e 10Km, além da caminhada de 3Km.

Para participar é preciso se inscrever pelo site www.ticketsports.com.br ou www.topinscricoes.com.br . A entrega dos kits acontecerá no dia 30 abril, em local, data e horário a ser informado pela organização do evento no Instagram.

Venha correr e celebrar Campos do Jordão!

PREMIAÇÃO

A premiação será assim distribuída:

Os cinco primeiros atletas colocados no geral nas categorias masculino e feminino na corrida de 5km e 10km:

1° Lugar: Troféu Masculino e Feminino

2° Lugar: Troféu Masculino e Feminino

3° Lugar: Troféu Masculino e Feminino

4° Lugar: Troféu Masculino e Feminino

5° Lugar: Troféu Masculino e Feminino

Os três primeiros atletas colocados nas categorias masculino e feminino por faixa etária de 10 em 10 anos receberão mini troféu, sendo as faixas etárias definidas desta forma:

10 km

16 a 19 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

20 a 29 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

30 a 39 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

40 a 49 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

50 a 59 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

60 acima Masc. e Fem. 1° 2 ° 3° lugar

5 km

14 a 19 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

20 a 29 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

30 a 39 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

40 a 49 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

50 a 59 Masc. e Fem. 1° 2° 3° lugar

60 acima Masc. e Fem. 1° 2 ° 3° lugar

Premiação para Jordanenses

1ºlugar a 3º lugar 5km e 10km

Masculino e Feminino

As 03 maiores equipes

O Parque Capivari está localizado na Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari, Campos do Jordão/SP, Cep. 12460-000.

A entrada é gratuita e funciona nos seguintes dias e horários: