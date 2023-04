Campos do Jordão Recebe o Giro d’Itália Ride Like a Pro Brasil 2023

No próximo domingo, dia 16, a cidade de Campos do Jordão irá receber a 2ª edição do Giro d’Itália Ride Like a Pro Brasil, o maior desafio de ciclismo de estrada, no parque Capivari.

O festival esportivo na Serra da Mantiqueira será um combinado de experiências únicas que você nunca viveu, em cima de uma bike, dentro de uma prova de ciclismo no Brasil. Além de muito agito e atrações no Palco do Parque Capivari.

O universo do Riding Like a Pro nos faz imergir em uma experiência que reflete e celebra os valores centenários do Giro d’Itália: Sacrifício, Esforço físico e fair play. Valores fortalecidos ao longo de mais de 100 anos de tradição do rosa em uma competição inovadora.

As inscrições para participar do evento vão até o dia 14/04, às 23h59, pelo site ticketsports as Vagas são limitadas.

O Parque Capivari está localizado na Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari, Campos do Jordão/SP, Cep. 12460-000.

A entrada é gratuita e funciona nos seguintes dias e horários:

– Domingo a quinta: 9h às 21h

– Sexta, sábado e feriados: 9h às 22h