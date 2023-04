São José dos Campos abre mais de 3.000 empresas no primeiro trimestre

Recém-inaugurada na região oeste, a nova unidade da rede atacadista Assaí é uma das principais empresas abertas no período – Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A cidade de São José dos Campos registrou a abertura de 3.490 empresas nos primeiros três meses de 2023, movimentando ainda mais a economia do município, com geração de empregos e renda.

Entre as novas empresas, 1.943 são da categoria de microempreendedores individuais (MEI) e 1.547 de outros regimes. Os negócios são variados, com destaque para salões de beleza, comércios on-line, alimentícios e vestuário.

Os números representam um crescimento de 28,49% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram registrados 2.716 novos empreendimentos. Este aumento se deve à vocação empreendedora joseense e às ações da gestão municipal em favor da atração de investimentos, além da rapidez e desburocratização na abertura de novas empresas na cidade, que é a única do Brasil considerada inteligente, resiliente e sustentável.

A Sala do Empreendedor é o setor responsável pelo atendimento aos interessados em instalar atividades no município, e desde 2017 é considerada uma das mais rápidas do país.

O processo pode ser feito on-line na página da Sala do Empreendedor e também presencialmente no 4º andar do Paço Municipal (Rua José de Alencar, 123, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h30, mediante distribuição de senhas.

O serviço também está disponível nas unidades do Ponto Rural, localizadas no Alto da Ponte (Rua Alziro Lebrão, 240, Alto da Ponte) e em São Francisco Xavier (Rua XV de Novembro, 900, São Francisco Xavier).

Mais informações pelo telefone 3947-8478 ou e-mail [email protected]