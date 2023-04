Versatilidade gastronômica da mandioca é tema de evento no Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Rica em calorias e carboidratos, a mandioca é considerada um dos principais alimentos do mundo, com cerca de 268 milhões de toneladas cultivadas anualmente, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (ABAM).

Muito deste resultado se deve ao Brasil, o quarto maior produtor global da raiz, com aproximadamente 21,5 milhões de toneladas plantadas por ano. Todavia, ainda que seja tão importante para nosso cotidiano, pouco se explora deste insumo e de suas diversas possibilidades de aplicações.

Por isso, alunos de gastronomia do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão promoverão um evento dedicado exclusivamente ao ingrediente, o Manioka – Suas raízes na mesa.

Com início marcado para as 13h00 de quarta-feira (12/4), no Hotel Boutique Quebra-Noz, a versatilidade e as diferentes contribuições do alimento, que vão além do consumo in natura ou via farinha, serão exploradas e um cardápio variado será apresentado, com outras opções de receitas à base de mandioca, como: tucupi, cauim, sagu, puba, etc.

Confira a programação completa:

13h00 – Credenciamento

13h15 – Abertura do evento

13h20 – Apresentação de bebidas (que serão servidas durante o evento)

13h25 – Apresentação do Snack

13h50 – Apresentação do prato de entrada

14h15 – Apresentação da primeira opção de prato principal

14h40 – Apresentação da segunda opção de prato principal

15h05 – Apresentação da primeira opção de sobremesa

15h30 – Apresentação da segunda opção de sobremesa

15h55 – Encerramento

Cardápio

Snack

Galetes de mandioca com creme de cogumelos

Entrada

Bao com barriga de porco e aioli de tucupi preto

Principais

Ravióli de mandioca com recheio de carne seca ou queijo, molho cabotiá

Puba de mandioca, costelinha de porco desfiada e pipoca de sagu

Sobremesas

Sorvete de coco e abacaxi, boba de tapioca com calda de tucupi, mel e tuille

Pudim de tapioca, calda de açaí e crocante de tapioca

Bebidas

Cerveja / Soda de rapadura com tucupi / Jamburana/ Cauim

Serviços

Manioka – Suas raízes na mesa

Data: 12 de abril

Horário: Das 13h às 16h

Local: Hotel Boutique Quebra-Noz

Ingresso solidário: R$20,00 + 1 kg de alimento não perecível*

O ingresso permite a participação nas atividades e o consumo das produções gastronômicas e bebidas servidas no evento.

Ponto de troca:

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Endereço: Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 – Vila Capivari/Campos do Jordão – SP

Contato: (12) 3668-3001 / Whatsapp (12) 98216-5021

Informações: www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao